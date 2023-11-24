Деньги 24 ноября 2023, 14:02 Более 21 миллиона рублей потратили на поддержку самозанятых в Нижегородской области за 3 года

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В Нижегородской области с 2020 года на поддержку самозанятых из бюджета потратили более 21 миллиона рублей. Об этом сообщил НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова.

Он рассказал, что благодаря региональной программе поддержки «Самозайм» люди могут заняться расширением бизнеса. Потому что им дают возможность оформить льготный кредит до 500 тысяч рублей со ставкой от 4% до 10%.

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Программу реализуют уже три года. За это время ее возможностями воспользовались 64 самозанятых.

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