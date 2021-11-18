Более 200 миллиардов рублей дополнительно выделят в России на социальную инфраструктуру

В России выделят дополнительные средства на модернизацию социальной инфраструктуры, развитие электронной промышленности, строительство региональных дорог и иные цели. На ближайшие три года правительство намерено перераспределить порядка двух триллионов расходов.

Правительство и «Единая Россия» подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В следующем году хотят перераспределить 641,4 миллиарда рублей. Еще 665,2 миллиарда предусмотрено на 2023 год, а на 2024-й — 815,4 миллиарда.

В ближайшие три года наиболее крупные дополнительные суммы уйдут на капитальный ремонт школ. На эти цели направят 200,6 миллиарда рублей. На развитие электронной и радиоэлектронной промышленности сверх запланированного пустят 125 миллиардов рублей. Конкретные цели финансирования не уточняются.

В «Единой России» предложили выделение порядка 100 миллиардов рублей, из которых 60 предназначены для развития региональных автомобильных дорог. На капремонт студенческих общежитий хотят выделить девять миллиардов, а на обеспечение интернетом малых населенных пунктов — 7,4 миллиарда. Еще 6,5 миллиарда пустят на жилье для инвалидов.

Редакция первого чтения законопроекта зарезервировала 720 миллиардов рублей на раздел «Национальная экономика». В дальнейшем сумму должны были распределить.

Поправки ко второму чтению подразумевают направление 335 миллиардов на программы по социально-экономическому развитию РФ. Основанием станут утвержденные паспорта федеральных проектов. На них оставят в резерве еще 118 миллиардов. Восстановление занятости и доходов населения и экономический рост потребуют 114 миллиардов и 153 миллиардов в резерве.

Из резерва на развитие Дальневосточного федерального округа пустят 30 резервных миллиардов.