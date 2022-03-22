Более 20 банков приняли участие в программе льготного оборотного кредитования МСП

Свыше 20 банков уже являются участниками оборотных кредитов для малого и среднего бизнеса. Сообщение об этом появилось на сайте Банка России.

«Банк России опубликовал список банков — участников программы льготных оборотных кредитов. Он будет пополняться по мере заключения регулятором соглашений с другими кредитными организациями, которые соответствуют требованиям Банка России», — сказано в пресс-релизе.

В программе участвуют Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ВТБ, банк «Открытие». Всего в списке 21 кредитная организация.

Программа дает право взять льготный кредит до одного года на рефинансирование или пополнение оборотных средств. Ставка для среднего бизнеса составляет 13,5% годовых, для малого — не превышает 15%. Ограничений по цели кредитования нет. ЦБ дает банкам, которые участвуют в программе, фондирование до 30 декабря 2022 года по ставке 9,5% годовых.