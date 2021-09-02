Более 2 тысяч россиян воспользовались процедурой бесплатного банкротства за год

По состоянию на 30 августа 2021 года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) находились 12,3 тысячи записей об обращениях людей за списанием долгов в упрощенном порядке, написал РБК. В итоге банкротами в упрощенном порядке были признаны 2,4 тысячи человек.

Процедура упрощенного банкротства в РФ бесплатна, однако необходимо соблюсти два условия. Во-первых, сумма долга должна составлять от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Это могут быть обязательства по займам и кредитам, алиментам, налогам или договорам поручительства.

Человек должен доказать, что у него нет возможности погасить задолженность, а также он не имеет имущества.

«Все исполнительные производства в отношении должника должны быть завершены, а исполнительные листы о взыскании — возвращены кредиторам», — написало издание.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений «Амулекс.ру» Галина Гамбург сказала, что всплеска внесудебного банкротства в РФ не предвидится. По ее словам, проблема в том, что от человека требуют иметь просуженный долг и завершенные процедуры принудительного взыскания.

«Этому критерию не соответствует большинство должников: в отношении них либо вовсе не было и нет никакого исполнительного производства, либо оно вяло тянется и еще не прекращено», — объяснила юрист.

Она отметила, что пока данное требование не смягчат, процедура останется не очень востребованной.

За год больше всего процедур внесудебного банкротства было инициировано в Омской области (312 заявлений без учета аннулированных). Также лидерами стали Челябинская область (249), Краснодарский край (194) и Пермский край (178).