Более 100 стран присоединились к налоговой реформе

130 стран решили провести реформу международной налоговой системы, которая предполагает налог 15% с деятельности цифровых корпораций. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным организации, нововведения нацелены на оказание поддержки правительства стран, которым нужен дополнительный доход. Это необходимо для принятия мер, которые дадут возможность более быстро и эффективно восстановиться после пандемии коронавируса.

«После долгих лет напряженной работы и переговоров этот исторический пакет обеспечит, чтобы крупные транснациональные корпорации выплачивали справедливую долю налогов повсюду», — считает генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.