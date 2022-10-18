Более миллиона новых кредитных карт выдали в России за сентябрь | 360°

18 октября 2022, 10:37
Более миллиона новых кредитных карт выдали в России за сентябрь
RT: в сентябре выдали 1,26 миллиона новых кредитных карт
В сентябре этого года в России выдали 1,26 миллиона новых кредитных карт. Таким образом, их число сократилось на 7,7% по сравнению с августом. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй.
А в сравнении с февралем нынешнего года количество новых выданных карт выросло на 11,5%, с сентябрем 2021 года — на 11,6%.
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Больше всего кредиток выдали в Москве (93,8 тысячи), Московской области (68,2), Санкт-Петербурге (50,7), Краснодарском крае (47,6) и Республике Башкортостан (44,3).
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«После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Он объяснил рост выдачи карт в апреле — августе эффектом низкой базы после падения в марте, снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.
Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать письма от лица Центрального банка России. Они требуют снять деньги со счета, чтобы их украсть.
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