Более миллиона новых кредитных карт выдали в России за сентябрь | 360°

Деньги 18 октября 2022, 10:37 Более миллиона новых кредитных карт выдали в России за сентябрь RT: в сентябре выдали 1,26 миллиона новых кредитных карт freepik

Читать 360tv в

В сентябре этого года в России выдали 1,26 миллиона новых кредитных карт. Таким образом, их число сократилось на 7,7% по сравнению с августом. Об этом RT рассказали в Национальном бюро кредитных историй.

А в сравнении с февралем нынешнего года количество новых выданных карт выросло на 11,5%, с сентябрем 2021 года — на 11,6%.

Реклама

Больше всего кредиток выдали в Москве (93,8 тысячи), Московской области (68,2), Санкт-Петербурге (50,7), Краснодарском крае (47,6) и Республике Башкортостан (44,3).

Реклама

«После падения в марте в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент кредитных карт постепенно восстанавливался», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он объяснил рост выдачи карт в апреле — августе эффектом низкой базы после падения в марте, снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать письма от лица Центрального банка России. Они требуют снять деньги со счета, чтобы их украсть.