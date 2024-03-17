17 марта 2024, 17:17
Бойцов СВО решили освободить от уплаты процентов на время кредитных каникул
Путин распорядился освободить участников СВО от уплаты процентов по кредитам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля 2024 года внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Информацию о поручении опубликовали на сайте Кремля.
В тексте указали, что начало льготного периода — 7 октября 2022 года. Речь идет о поправках к федеральному закону об исполнении обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также участниками СВО.
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В январе состоялась встреча главы государства со студентами, которые принимают участие в спецоперации. Путина попросили решить вопрос несоответствия кредитных каникул и накоплением процентов. Он пообещал, что эту проблему решат.
Также в России запустили кадровую программу «Время героев», в рамках которой ветераны и участники СВО подали более 30 тысяч заявок.
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