Деньги 17 марта 2024, 17:17 Бойцов СВО решили освободить от уплаты процентов на время кредитных каникул Путин распорядился освободить участников СВО от уплаты процентов по кредитам РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля 2024 года внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Информацию о поручении опубликовали на сайте Кремля.

В тексте указали, что начало льготного периода — 7 октября 2022 года. Речь идет о поправках к федеральному закону об исполнении обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также участниками СВО.

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В январе состоялась встреча главы государства со студентами, которые принимают участие в спецоперации. Путина попросили решить вопрос несоответствия кредитных каникул и накоплением процентов. Он пообещал, что эту проблему решат.

Также в России запустили кадровую программу «Время героев», в рамках которой ветераны и участники СВО подали более 30 тысяч заявок.