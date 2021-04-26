Боевик «Гнев человеческий» стал лидером российского кинопроката в выходные

Вышедший на отечественные экраны американо-британский криминальный боевик «Гнев человеческий» режиссера Гая Ричи за три дня возглавил отечественный кинопрокат. Он собрал 290 миллионов рублей.

По данным портала kinobusiness.com, историю крутого героя, решившего отомстить заказчику серии ограблений в Лос-Анджелесе, посмотрели более 48 миллионов россиян. В нем снялись актеры Джейсон Стэйтем, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт и Алекс Фернс. Второе место занял отечественный фильм-катастрофа «Чернобыль». За выходные история трагедии в Припяти собрала 77,1 миллион рублей. Третью строчку рейтинга занял австралийско-американский фантастический боевик «Мортал Комбат». Он вышел в прокат 8 апреля, за минувшие выходные фильм собрал 41 миллион рублей. Британский режиссер Гай Ричи признался, что вынашивал идею фильма «Гнев человеческий» 10 лет.