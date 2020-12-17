Bloomberg включил Россию в лидеры рейтинга песпективных экономик

Аналитики Bloomberg составили рейтинг развивающихся рынков с наилучшими перспективами на следующий год. Россия уступила лишь Таиланду.

Как сообщила «Газета.ru», эксперты исследовали 17 стран с развивающимся рынков по 11 показателям экономического и финансового состояния этих стран, среди которых прогноз по росту ВВП, долг страны к ВВП, реальная процентная ставка, валютные резервы и т. д.

Таиланд возглавил список благодаря своим солидным резервам и высокому потенциалу притока портфельных инвестиций, в то время как Россия заняла второе место благодаря надежным внешним счетам, сильному финансовому профилю и низкой доле государственного долга, а также недооцененному рублю.

Китай в рейтинге оказался на последнем месте несмотря на высокий прогнозируемый ВВП. У страны большая доля государственного долга и маленький валютный резерв.

Помимо Таиланда и России, эксперты анализировали перспективы развития таких государств, как Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Венгрия, Чили, Южная Африка, Турция, Филиппины, Индия, Колумбия, Индонезия, Мексика, Польша, Бразилия и Китай.