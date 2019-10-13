Bloomberg составил рейтинг богатейших представителей автопрома

Второе и третье места занимают владельцы акций Tesla — основатель Oracle Ларри Эллисон, чей пакет оценивается в 731 миллион долларов (совокупное состояние — 58,5 миллиарда) и глава компании Илон Маск, владеющий акциями на 8,3 миллиарда (при состоянии в 22 миллиарда долларов).

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Четвертое место занял строительный магнат Паллонджи Мистри, в собственности которого находятся акции индийской Tata Motors стоимостью 303 миллиона долларов (при состоянии, равном 19,7 миллиарда). Замыкает пятерку богачей Сюзанна Клаттен, унаследовавшая акции BMW стоимостью 8,76 миллиарда долларов (при общем состоянии 18 миллиардов).

Шестое место занял Штефан Квандт, владеющий пакетом акций BMW стоимостью 10,8 миллиарда долларов (состояние 14,8 миллиарда). На седьмом Ли Шуфу, владеющий акциями Geely Automobile Holdings на 39 миллионов и акциями Zhejiang Geely Holding Group на 10,5 миллиарда долларов при совокупном богатстве 10,6 миллиарда.

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Восьмое место досталось Георгу Шеффлеру, которому принадлежат акции Continental AG и Schaeffler AG. Его состояние агентство оценивает в 7,99 миллиарда долларов.

На девятом Блэр Парри-Океден с акциями Cox Automotive и состоянием в 7,84 миллиарда. Замыкает десятку богатейших представителей автопрома Джеймс Кеннеди, владелец акций Cox Automotive с состоянием, равным 7,84 миллиарда долларов.