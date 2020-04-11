Bloomberg: Россия планирует выделить 1 трлн рублей на поддержку экономики

Деньги не планируют брать из Фонда национального благосостояния, знает один из собеседников агентства. По его словам, их хотят привлечь за счет дополнительных заимствований. При этом, напомнило агентство, 8 апреля Минфин не смог провести аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) из-за низкого спроса на российские ценные бумаги. Официально ведомство сообщало об «отсутствии заявок по приемлемым уровням цен».

До этого ОФЗ размещались 26 февраля. После снижения курса рубля Минфин приостановил аукционы.

Банк России прогнозирует, что ВВП страны в 2020 году снизится. Помимо дешевого рубля из-за обвала нефтяных цен на экономику серьезно повлияет эпидемия коронавируса, из-за которой бизнес терпит убытки, рабочие остаются без заработка, а ресурсы тратятся на медицину и соблюдение карантина.