Bloomberg подсчитал прибыль самых богатых людей России в 2019 году

Больше всего в 2019 году из российских миллиардеров разбогател совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. В целом, состояние выросло у 23 российских участников индекса миллиардеров Bloomberg.

По данным Bloomberg, который ссылается на собственные подсчеты, в 2019 году капитал Потанина увеличился на 8,5 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда. Кроме того, состояние увеличилось у президента «Лукойла» Вагита Аликперова — на 6,2 миллиарда долларов, до 22,3 миллиарда. На третьем месте совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон с ростом капиталов на 5,2 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда.

Кроме того, в пятерке самых разбогатевших в 2019 году россиян акционер перечисленных компаний Геннадий Тимченко: его состояние увеличилось на 4,3 миллиарда долларов, до 18,2 миллиарда. На пятом месте глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, владеющий 21,3 миллиарда долларов, благодаря прибавке в 2019-м 3,5 миллиарда.

Агентство подсчитало, что за уходящий год состояние 23 российских миллиардеров увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями.