Bloomberg подсчитал потери российских миллиардеров за первый день спецоперации на Украине

Состояние богатейших российских бизнесменом за первый день специальной военной операции РФ на Украине уменьшилось на 39 миллиардов долларов (порядка 3,4 триллиона рублей). Об этом написал Bloomberg.

Максимальные финансовые потери по итогам четверга понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Состояние бизнесмена снизилось на 6,2 миллиарда долларов (около 540 миллиардов рублей), до 13 миллиардов долларов (1,1 триллиона рублей).

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, по оценке Bloomberg, за минувшие сутки потерял 4,2 миллиарда долларов (около 365 миллиардов рублей). Его состояние уменьшилось до 23 миллиардов долларов (почти два триллиона рублей).

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, который занимает первое место среди россиян в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, за день потерял почти три миллиарда долларов (порядка 260,7 миллиарда рублей). Впоследствии состояние Потанина снизилось до 26,1 миллиарда долларов (порядка 2,2 триллиона рублей).

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вечером в четверг Путин на встрече с крупными бизнесменами объяснил, что это стало вынужденной мерой, так как России не оставили выбора.