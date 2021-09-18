Bloomberg назвал самую богатую семью в мире

Семья Уолтон, владеющая сетью оптовой и розничной торговли Walmart, возглавила ежегодный рейтинг самых богатых семей мира по версии Bloomberg. По данным агентства, состояние Уолтонов составляет 238,2 миллиарда долларов.

Им принадлежит более 10 тысяч магазинов, расположенных по всему миру. Годовая выручка составляет более 559 миллиардов долларов. Семья Уолтон владеет 48% акций компании.

Семья Марс оказалась на втором месте. Ей принадлежит компания Mars. Их состояние Blооmbеrg оценил в 141,9 миллиарда долларов. На третье место попала семья Кох, владеющая компанией Koch Industries. Она занимается производством, торговлей, инвестициями, переработкой нефти, химическим производством, искусственными волокнами и пластмассами. Предполагаемое состояние Кохов составляет в 124,4 миллиарда долларов.

В десятку также попали владельцы модного дома Hermes — семья Эрмес с состоянием 116 миллиардов долларов, королевская семья Саудовской Аравии Аль Сауд (100 миллиардов долларов), семья Вертхаймер, владеющая модным домом Chanel, с состоянием 61,8 миллиарда долларов, а также владельцы информационного агентства Thomson Reuters Томсоны. Их состояние, по информации Bloomberg, составляет 61,1 миллиарда долларов.