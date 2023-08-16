Деньги 16 августа 2023, 15:58 Bloomberg назвал меру, на которую может пойти Россия для укрепления рубля Bloomberg: Россия введет контроль за движением капитала для укрепления рубля РИА «Новости»

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Россия может начать контролировать движение капитала. Власти, вероятно, пойдут на эту меру для укрепления рубля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, власти и бизнес обсуждали идею сделать обязательной продажу экспортной выручки еще до принятия ЦБ решения поднять ключевую ставку. Однако стороны не смогли пока прийти к единому решению, уточнил RT.

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Накануне Банк России на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до 12%. Регулятор объяснил эту меру необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности.

Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» рассказал, что ЦБ при повышении ставки рассчитывал укрепить рубль. Однако этого не произошло.

Центробанк допустил дополнительный подъем ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующие заседание Банка России назначили на 15 сентября.