16 августа 2023, 15:58
Bloomberg назвал меру, на которую может пойти Россия для укрепления рубля
Bloomberg: Россия введет контроль за движением капитала для укрепления рубля
Россия может начать контролировать движение капитала. Власти, вероятно, пойдут на эту меру для укрепления рубля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации агентства, власти и бизнес обсуждали идею сделать обязательной продажу экспортной выручки еще до принятия ЦБ решения поднять ключевую ставку. Однако стороны не смогли пока прийти к единому решению, уточнил RT.
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Накануне Банк России на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до 12%. Регулятор объяснил эту меру необходимостью ограничить риски для ценовой стабильности.
Аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» рассказал, что ЦБ при повышении ставки рассчитывал укрепить рубль. Однако этого не произошло.
Центробанк допустил дополнительный подъем ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующие заседание Банка России назначили на 15 сентября.
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