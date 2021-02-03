Bloomberg написал об успехах экономики России на фоне пандемии

Агентство считает, что на ситуацию экономики в России благоприятно повлияло решение правительства не вводить локдаун во второй половине 2020 года. Валовой внутренний продукт уменьшился в России на 3,1% в прошлом году. По данным Bloomberg, это намного меньше, чем ожидали экономисты. Предполагалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7 %.

Журналисты обратили внимание на то, что экономика страны больше всего пострадала в первой половине года. Тогда в РФ ввели ограничительные меры, а в мире упал спрос на нефть.

По подсчетам агентства, сокращение российской экономики в 2020 году окажется вдвое меньше, чем в еврозоне. В Европе падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году России предрекли высокий экономический рост — 3%.

Росстат обнародовал данные за 2020 года. Организация также заявила, что экономика РФ по итогам прошлых 12 месяцев упала на 3,1%. Сильнее ВВП падал только в 2009 году — на 7,8%.