Bloomberg написал о влиянии ФСБ на решения ЦБ по криптовалюте

Сотрудники ФСБ якобы призвали главу Банка России Эльвиру Набиуллину запретить проведение операций с криптовалютами. К такому выводу пришли авторы западного издания Bloomberg.

Источники издания предположили, что силовики настаивают на полном прекращении операций с криптовалютами в России. Аргументом для такой инициативы стало то, что сфера остается нерегулируемой в настоящий момент и с ее помощью совершается множество теневых операций, в том числе финансирование запрещенных организаций и преступного бизнеса, а также отправка средств оппозиции и СМИ-иноагентам. Информацию медиа привел «Интерфакс».

Тем не менее официального подтверждения таких догадок нет.

Ранее эксперты уже высказывались о том, что рынок криптовалют представляет угрозу из-за своей непрозрачности и неконтролируемости. Генеральная прокуратура России выступала в поддержку того, чтобы внести термин «криптовалюта» в российское законодательство для устойчивого применения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал идею о том, чтобы создать рабочую группу из разных комитетов для обсуждения легализации майнинга и криптовалют.