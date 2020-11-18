Блокировку подозрительных переводов по карте поддержали в Госдуме
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков одобрил предложение банков блокировать подозрительные переводы на срок до 25 дней. Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что его комитет полностью поддерживает эту инициативу.
«Если клиенты банков получают дополнительное право, мы готовы поддержать. Если это обязанность, мы будем изучать, если право — мы готовы поддержать», — заявил он.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян добавил, что клиенты банков часто переводят деньги мошенникам по ошибке. Поэтому такое нововведение помогло бы решить эту проблему.