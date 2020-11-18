Блокировку подозрительных переводов по карте поддержали в Госдуме

Он уточнил, что его комитет полностью поддерживает эту инициативу.

«Если клиенты банков получают дополнительное право, мы готовы поддержать. Если это обязанность, мы будем изучать, если право — мы готовы поддержать», — заявил он.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян добавил, что клиенты банков часто переводят деньги мошенникам по ошибке. Поэтому такое нововведение помогло бы решить эту проблему.