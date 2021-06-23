Блокчейн-консультант оценил перспективы криптовалюты

Блокчейн-консультант Денис Смирнов выразил мнение, что ситуация с криптовалютой станет более устойчивой. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, на это повлияет запрет майнинга в Китае. Он отметил, что в ближайшее время курс биткоина может опустится ниже 30 тысяч долларов. В долгосрочной перспективе он вырастет выше 34 тысяч долларов.

«Спрос на биткоин по мере интеграции криптовалют в традиционную экономику будет повышаться, а предложение будет понижаться», — считает Смирнов.