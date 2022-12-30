Деньги 30 декабря 2022, 22:39 Блогер Кирничанский рассказал, как быстрее расплатиться по ипотеке Блогер Кирничанский посоветовал делать досрочные платежи, чтобы быстрее закрыть ипотеку

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Многие люди мечтают как можно скорее закрыть ипотеку. Блогер Руслан Кирничанский в своем «Дзене» рассказал, как можно ускорить процесс выплаты. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, важно вносить досрочные платежи. При этом сумма должна превышать размер платежа по меньшей мере на 5-10 тысяч рублей. Таким образом получится уменьшить размер выплаты.

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Кроме того, благодаря досрочному погашению получится уменьшить и срок выплаты.

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