BlaBlaCar стал продавать автобусные билеты в России

Любителям BlaBlaCar придется платить НДФЛ Подробнее

Как рассказали владельцы компаний Николя Брюссон и Илья Екушевский ближайший год BlaBlaCar и Busfor точно будут сотрудничать. Для французов это уже третья сделка в России начиная с 2014 года, когда сервис начал работать на территории страны.

Когда BlaBlaCar только появился в России, он выкупил сервис поиска попутчиков «Подорожники», а в 2018 году приобрел у Mail.ru Group проект BeepCar. На сегодняшний день сумма всех трех сделок составляет 100 миллионов евро.

К моменту покупки компании Busfor, ее акции стоили 88,5 миллиона долларов, тогда как стоимость BlaBlaCar равняется примерно 1,75 миллиарда долларов.