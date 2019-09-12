Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Индекс кредитного здоровья россиян повысился Подробнее

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в закон «О кредитных историях» будут внесены поправки. В первом чтении их рассмотрят в сентябре. Законопроект предусматривает создание специальных квалифицированных БКИ, которые по запросу будут вычислять ПДН и отправлять данные банком.

«Пока комитет рассматривает вопрос получения квалифицированными БКИ официальных доходов из ПФР и ФНС», — пояснил Аксаков.

ПДН не относится к категории персональных данных. Так считают «большинство юристов». В Центробанке России считают, что получение сведений о действующих договорах займа без разрешения граждан может нарушить права россиян.

Нерешенным остается и вопрос цены. ВТБ настаивает на бесплатной основе, но готов к сотрудничеству с БКИ по минимальным расценкам. Сбербанк устроит только безвозмездная основа. Центробанк предлагает привязать цену за информацию о ПДН к среднерыночной стоимости кредитного отчета.

В России, по данным Центробанка, 12 бюро кредитных историй. Они владеют практически идентичной по формату информацией, однако не обмениваются сведениями между собой. По словам руководителя департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольги Певной, в стране на основе существующих БКИ будет создано 3-4 квалифицированных. На них и возложат обязанность собирать информацию с остальных и рассчитывать долговую нагрузку россиян.