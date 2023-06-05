Деньги 05 июня 2023, 16:15 Бюджетную систему России назвали стабильной Министр финансов Силуанов: мы видим стабильность бюджетной системы России

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Бюджетная система России находится в стабильном состоянии. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

«Мы в целом видим стабильность бюджетной системы, видим, что произошло снижение инфляции», — сообщил глава Минфина.

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По словам Силуанова, инфляция в России ниже 3–2,3%. Это отличает страну от вводивших антироссийские санкции государств, в которых зачастую двузначная инфляция, указал министр. Кроме того, стабилизировался курс рубля, отметил руководитель министерства.

Глава Минфина добавил, что Россия по-прежнему остается частью мировой экономики и не планирует замыкаться. Страна будет развивать торговлю и инвестиционную взаимную активность с теми государствами, которые не закрываются во взаимоотношениях с РФ, подчеркнул Силуанов.

Ранее министр финансов сообщил, что в 72 российских субъектах зафиксировали профицит бюджета в первом квартале 2023 года. Глава Минфина отметил, что регионы накопили внутренние резервы, и их рост продолжается.