Минтруд не согласовал повышение доли оклада бюджетников до 70%
Концепцию партии «Единая Россия» по упорядочиванию системы оплаты труда бюджетников в Минтруде поддержали, но к ней появились вопросы. Как сообщила газета «Известия», ведомство просит проработать вопрос о единой предельной доле оклада в зарплатах всех сотрудников сферы.
Минтруд не согласен, что доля должна достигать 70%, сообщили газете в пресс-службе министерства.
Госдума сейчас работает над той частью инициативы, где сказано, что правительство наделят возможностью «устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда».
Если законопроект примут, то в каждой отдельной отрасли будут сформированы свои правила с учетом мнений работодателей, профсоюзов и экспертов.
Итогом закона должно стать уравнивание условий оплаты труда одной отрасли в разных регионах страны. И работник, который переходит из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную тех же принципах, что и на предыдущем месте работы, добавили в Минтруде.