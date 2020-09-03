Минтруд не согласовал повышение доли оклада бюджетников до 70%

Минтруд не согласен, что доля должна достигать 70%, сообщили газете в пресс-службе министерства.

Госдума сейчас работает над той частью инициативы, где сказано, что правительство наделят возможностью «устанавливать единые принципы формирования отраслевых систем оплаты труда».

Если законопроект примут, то в каждой отдельной отрасли будут сформированы свои правила с учетом мнений работодателей, профсоюзов и экспертов.

Итогом закона должно стать уравнивание условий оплаты труда одной отрасли в разных регионах страны. И работник, который переходит из одного учреждения в другое, увидит систему, основанную тех же принципах, что и на предыдущем месте работы, добавили в Минтруде.