Поступления от регионов в федеральный бюджет снизились

Из числа регионов-доноров по итогам этого года вышли Белгородская и Новосибирская область, а также Республика Саха (Якутия).

Самые большие потери составили платежи за использование природных ресурсов — 1,7 триллиона рублей. На 4% упали поступления от НДС. При этом выросли налоги на прибыль и акцизы.

Общие поступления из федерального бюджета в этом году выросли на 57% и достигли 2,4 триллиона рублей. Несмотря на это половина регионов отдавала в центральный бюджет больше, чем получала.

Лидерами поступлений остались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. С января по сентябрь они перечислили в казну 1,5 и 0,7 триллионов рублей соответственно. Но это на 36 и 29% меньше, чем годом раньше.

При этом субъекты со сложной структурой экономики только нарастили объем денег, которые передавали в центральную казну. Москва перечислила 42 миллиарда рублей (рост 4%), Московская область — пять миллиардов рублей (рост 2%). Но в отличие от лидеров рейтинга бюджет за девять месяцев у них стал дефицитным.

«Известия» обратились к региональным властям с просьбой оценить финансовое положение субъекта и уровень помощи, который они ждут от федерального бюджета.

В Московской, Ленинградской, Калужской и Тульской областях заявили, что мало зависят от поступлений от федерального центра. Но во время спада финансовая поддержка, в том числе по кредитованию, остается важной.

В Самарской области заявили, что регион не смотря на свой статус донора, в этом году получил 66,7 миллиарда рублей помощи из федерального центра. Это в 2,5 раза выше, чем в 2019 году. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заявили, что не получают денег из федеральной казны и не видят в них необходимости.