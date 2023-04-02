Деньги 02 апреля 2023, 17:27 Бюджет России получил около 2,5 триллиона дополнительных доходов Министр финансов Силуанов: бюджет России получил около 2,5 трлн дополнительных доходов РИА «Новости»

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Бюджет России к концу марта получил дополнительные доходы в размере 2,5 триллиона рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» с этой информацией опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Только накануне в казну поступило дополнительно 2,5 триллиона рублей», — рассказал Силуанов.

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Министр констатировал некоторое снижение нефтегазовых доходов — он пояснил, что параметры цен на энергоресурсы немного отличаются от заложенных в бюджете. Однако все обязательства удастся выполнить, подчеркнул глава Минфина.

В первые два месяца 2023 года наблюдался дефицит федерального бюджета на 2,581 триллиона рублей. По предварительным оценкам, сумма доходов январе и феврале составила 3163 миллиарда рублей и оказалась на 25% меньше, чем в тот же период предыдущего года. Сообщалось также, что поступления от экспорта нефтегазовых энергетических ресурсов уменьшились на 46% — до 947 миллиардов рублей.