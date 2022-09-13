Бюджет России на три года рассчитали с учетом всех возможных неожиданностей | 360°

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Бюджет России на три года рассчитали с учетом всех возможных неожиданностей

«Коммерсант»: Минфин в ближайшее время может раскрыть главные параметры бюджета России

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В России завершили работу над составлением бюджета страны на 2023–2025 годы. Он сможет защитить страну от почти всех неожиданностей, написал «Коммерсант».

По данным издания, Минфину удалось отстоять идею постепенного перехода к бюджету, сбалансированному при ограниченном уровне цен на нефть — в районе 60 долларов за баррель. При условии низкого темпа роста мирового ВВП это позволит в течение трех лет финансировать дефицит бюджета из Фонда национального благосостояния.

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В течение недели Минфин может раскрыть главные параметры федерального бюджета в цифрах. По информации «Коммерсанта», министерство намерено обеспечить резервы под любой сценарий развития в мировой экономике.

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Глава Минфина Антон Силуанов в минувшую субботу заявил, что бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере. Он обратил внимание, что в бюджет закладывают средства на достижение технологического суверенитета России, сообщал РБК.

Силуанов подчеркнул, что восполнения тех компетенций, которые Россия получала из-за рубежа, займет время, но без этого обеспечить технологический суверенитет не получится.

Бюджет России

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