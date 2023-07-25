Деньги 25 июля 2023, 11:47 Бюджет России на 2024 год будет сбалансированным — Матвиенко Матвиенко: есть все основания утверждать, что бюджет РФ на 2024 год будет сбалансированным Pxhere

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Российский бюджет на 2024 год получится сбалансированным, для этого есть все основания. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Мативенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Есть все основания утверждать, что будет подготовлен сбалансированный бюджет», — сказала спикер верхней палаты парламента.

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По ее словам, бюджет на следующий год будет социальным и направленным на развитие, поскольку для этого есть все предпосылки. Матвиенко добавила, что не видит никаких серьезных угроз или драматических событий.

Ранее министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал размер дефицита бюджета по итогам 2023 года. Глава Минфина пришел к выводу, что показатель составит 2–2,5% ВВП. Он отметил, что поводов для беспокойства нет, поскольку доходы в федеральный бюджет в этом году поступают лучше, чем предполагалось.