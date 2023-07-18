Деньги 18 июля 2023, 19:52 Бюджет России должен обеспечивать потребности СВО — Медведев Медведев: проект бюджета должен учитывать потребности ВПК и спецоперации РИА «Новости»

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Проект федерального бюджета на предстоящие три года должен учитывать потребности звеньев оборонного комплекса, ВС России и спецоперации, указал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об особенностях подготовки главного финансового документа он заявил на заседании программной комиссии «Единой России», сообщил ТАСС.

«Необходимо будет учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности вооруженных сил», — сказал Медведев.

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Основная задача бюджета, по словам политика, состоит в обеспечении обороноспособности и безопасности России и нужд спецоперации.

«На это должны быть направлены все наши усилия», — подчеркнул председатель «Единой России».

Зампред Совбеза добавил, что проект бюджета всегда создается в непростой обстановке в силу нехватки средств, но сейчас ситуацию можно назвать исключительно сложной, отличной от обычных условий.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что антироссийские санкции не подорвали финансирование СВО.