Бюджет получит рекордный доход после повышения НДС

Повышение ставки НДС с 2019 года принесет российскому бюджету более двух триллионов рублей за три года. Такие выводы заложены в расчеты Минфина к проекту федерального бюджета до 2022 года.

Как стало известно РБК, по расчетам министерства, в 2020 году в бюджет поступит 639 миллиардов рублей, в 2021-м — 689 миллиардов, в 2022-м — 737 миллиардов. То есть ежегодный рост дополнительных поступлений до 2022 года составит более 7%. Ожидается, что он превысит инфляцию, которая равна примерно 4%. Так что рост поступлений от НДС приведет к повышению доходов в реальном выражении.

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В Минфине заметили, что повышение НДС привело к рекордному росту уже в этом году, но полный эффект стал заметен только со второго квартала. За девять месяцев, по оперативным данным министерства, общая сумма поступлений по внутреннему НДС выросла на 16% по сравнению с тем же периодом в прошлом году, до 3,16 триллиона рублей. По ввозному НДС рост составил 14%, до двух триллионов рублей.

С января 2019 года ставку НДС повысили с 18% до 20%. При этом ряд категорий сохранили льготные ставки на уровне 10% и 0%. Повышение позволит обеспечить несырьевые источники дохода, размер которых не будет меняться из-за колебаний внешней экономической конъюнктуры.