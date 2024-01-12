Деньги 12 января 2024, 15:01 Бизнесмены выкупили у Москвы более 90 объектов недвижимости в центре города Гаман: бизнесмены выкупили свыше 90 объектов недвижимости в центре Москвы РИА «Новости»

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Малый и средний бизнес выкупил почти 90 помещений в Центральном округе Москвы в 2023 году. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Предприятия, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства (МСП) и арендующие имущество у городских властей минимум два года, имеют право его приобрести. Эти объекты, продающиеся на специально организованных аукционах, обязаны продолжать использоваться для данной категории бизнеса на протяжении не менее пяти лет.

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«В 2023 году предприниматели выкупили без торгов по преимущественному праву 89 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 20,9 тысячи квадратных метров в центре города», — рассказал руководитель департамента.

По его словам, наибольшая часть из них, 27 помещений общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров, располагалась в Басманном районе. Чуть меньше объектов — 12 и девять — купили в Пресненском и Мещанском районах.

Всего в 2023 году предприниматели выкупили у Москвы 368 арендованных помещений.