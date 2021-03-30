Бизнесмены Приморья смогут заключать договор на присоединение к сетям онлайн

Бизнес в Приморье с этого года сможет получить новую электронную услуг. Предприниматели будут заключать договор на присоединение к инженерным сетям в режиме одного окна.

В Приморье все сетевые и ресурсоснабжающие организации подключены к региональному порталу услуг для подключения к электросетям в электронном виде, сообщил ТАСС руководитель краевого агентства проектного управления Николай Стецко.

В этом году планируется разработать услугу для заключения договоров в онлайн-режиме на присоединение к инженерным сетям.

Помимо внедрения новых электронных услуг в сферу бизнеса, в регионе для улучшения инвестиционного климата власти обеспечили открытый диалог с бизнесменами, реализуются региональные дорожные карты по 12 направлениям. В этом году власти Приморья поставили перед собой более 200 задач на упрощение ведения бизнеса в регионе.

В прошлом году Приморье улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, перейдя с 55 до 34 места. Рейтинг высчитываюется по оценке усилий региональных властей по сощданию благоприятных условий ведения бизнеса.