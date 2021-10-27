Бизнесмены предложили ввести обязательную вакцинацию

Бизнесмены из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) отправили совместное письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко, в котором предложили ввести в России обязательную и бесплатную вакцинацию от коронавируса. Их предположениями и прогнозами относительно будущего экономики страны поделилась газета «Известия».

Предприниматели предложили несколько изменить стратегию защиты населения от коронавируса таким образом, чтобы не закрывать магазины и не ограничивать сферу услуг, а вместо этого ввести обязательные прививки, которые должны быть бесплатными даже в частных медицинских центрах.

Авторы сообщения аргументировали свои мысли. Они отметили, что предновогодний период с октября по декабрь — это время, когда люди активнее всего закупаются самыми разными товарами, и торговля приносит максимум прибыли. Закрытие магазинов может очень негативно сказаться не только на доходах частных компаний, но и на экономике государства в целом.

Также в организациях отметили, что отрасль уже адаптировалась к функционированию в условиях пандемии, и при соблюдении всех предосторожностей можно не допустить распространения инфекции. При этом специалисты попросили чиновников обратить внимание на то, как вакцинацию стимулируют в других странах.