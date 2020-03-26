    26 марта 2020, 04:33

    Бизнесмены предложили освободить их от уплаты НДС

    Кирилл Фролов

    Представители малого и среднего бизнеса ждут от властей дополнительной поддержки на фоне эпидемии коронавируса. В письме премьер-министру Михаилу Мишустину они предлагают освободить компании от уплаты НДС на полгода, сообщил «Коммерсант».
    Бизнесмены предложили освободить их от уплаты НДС

    Письмо подписали представителей ассоциаций АКОРТ, «Опора России», РАТЭК, ресторанного альянса РЕАЛ. Его составили после встречи бизнесменов в Минпромторге.

    Бизнес просит отменить на шесть месяцев начисление налога на прибыль и арендную плату за землю, в том числе для торговых центров. Также предприниматели хотят ограничить максимальную ставку по кредитам до 8% и провести «арендную амнистию» — запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Владельцем недвижимости на тот же срок предлагают заморозить выплату кредитов.

    25 марта Владимир Путин обратился к жителям России из-за ситуации с коронавирусом. Президент пообещал меры поддержки для малого и среднего бизнеса:

    — отсрочка по налогам, кроме НДС, на полгода;

    — мораторий на полгода на банкротство компаний и на взыскание с них долгов и штрафов;

    — снижение страховых взносов для работников небольших предприятий с 30% до 15%;

    — индивидуальным предпринимателям продлят сроки погашения кредитов;

    — малый и средний бизнес, пострадавший от кризиса, получит отсрочку по кредитам.