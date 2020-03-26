Бизнесмены предложили освободить их от уплаты НДС

Письмо подписали представителей ассоциаций АКОРТ, «Опора России», РАТЭК, ресторанного альянса РЕАЛ. Его составили после встречи бизнесменов в Минпромторге.

Бизнес просит отменить на шесть месяцев начисление налога на прибыль и арендную плату за землю, в том числе для торговых центров. Также предприниматели хотят ограничить максимальную ставку по кредитам до 8% и провести «арендную амнистию» — запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Владельцем недвижимости на тот же срок предлагают заморозить выплату кредитов.

25 марта Владимир Путин обратился к жителям России из-за ситуации с коронавирусом. Президент пообещал меры поддержки для малого и среднего бизнеса:

— отсрочка по налогам, кроме НДС, на полгода;

— мораторий на полгода на банкротство компаний и на взыскание с них долгов и штрафов;

— снижение страховых взносов для работников небольших предприятий с 30% до 15%;

— индивидуальным предпринимателям продлят сроки погашения кредитов;

— малый и средний бизнес, пострадавший от кризиса, получит отсрочку по кредитам.