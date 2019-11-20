Бизнесмены попросили ускорить принятие законов о криптовалютах

C просьбой поручить профильным ведомствам максимально оперативно проработать законопроекты, регулирующие сферу криптовалют, обратился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) к президенту РФ Владимиру Путину.

СМИ: цифровые активы в России хотят обложить налогом Подробнее

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на копию направленного главе государства письма. В документе сказано, что российские предприниматели хотели бы в кратчайшие сроки выпустить собственные токены, как средство снижения зависимости от расчетов в традиционных валютах. Однако даже после одобрения в первом чтении Госдумой закона «О цифровых финансовых активах» бизнесмены не смогут этого сделать.

Эксперты союза утверждают, что необходимо внести изменения в законы, действующие в гражданско-правовой сфере. В частности, урегулировать налогообложение, административную и уголовную ответственность, получение лицензий и сертификатов.

О необходимости ускорить принятие законопроектов по цифровизации экономики еще в январе текущего года заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила главе комитета Совфеда по экономической политике Дмитрию Мезенцеву разобраться с причинами промедления. Матвиенко посетовала, что в отсутствии внятного законодательства бизнес уходит из российской юрисдикции и запускает стартапы в других странах.

Кроме того, отсутствие механизмов регулирования в криптосфере приводит к появлению теневых схем.