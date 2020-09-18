Бизнесмены оценили инвестиционную привлекательность Крыма

Главная инвестиционная привлекательность полуострова заключается в сочетании множества факторов: историческом наследии, природных и климатических условиях, географическом положении и любви туристов. На полуостров приезжают россияне, граждане США, Германии, Франции, Китая. Множество иностранных делегаций посещают Ялтинский международный экономический форум.

«Могу с полной уверенностью говорить, что Крым интересен бизнесменам из разных стран», — отметила Кивико.

Одно из самых привлекательных направлений в Крыму с точки зрения инвестиций — санаторно-курортный комплекс. К этому относится строительство новых гостиниц, отелей, оздоровительных центров, развлекательных площадок, яхтенных марин.

«Крым с его разнообразием ландшафтов в этом плане многогранен. На Южном берегу — субтропики и главная гряда Крымских гор, западная часть полуострова — степь и песчаные пляжи. Места для реализации нестандартных и смелых проектов хватит всем», — пояснила министр финансов.

Среди лидеров по инвестициям числится и сельское хозяйство. Уникальность климата позволяет выращивать в регионе множество агрокультур. Одним из приоритетных направлений сельского хозяйства является виноградарство.

Отель на сто номеров стоимостью в 500 миллионов рублей окупится приблизительно за шесть-семь лет. А около пяти лет будет окупаться парк развлечений с объемом инвестиций в 100 миллионов рублей.