Бизнесменам предложили повысить налоги за отказ от инвестиций

Привлекательность инвестиций для бизнесменов в России планируют повысить с помощью «донастройски» налогооблажения. Выбравшие выплачивать с прибыли дивиденды должны готовиться отдавать больше денег в казну.

Механизмы стимулирования бизнеса инвестировать больше обсуждают в правительстве, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что запрещать выплачивать прибыль акционерам невозможно, но можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний, что позволит повысить привлекательность вкладывания денег в проекты.

«Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, Министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе. Главное, нужно без революций. <…> Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать», — сказал министр.

Решетников добавил, что власти не против дивидендов, но должен быть фондовый рынок. По его мнению, компании должны иметь возможность нормально платить дивиденды.

«В этой ситуации очевидно, что для тех компаний, которые инвестируют прибыль, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить средства из компаний, не заниматься новыми инвестициями, не запускать новый инвестиционный цикл, наверное, вполне естественно, государство скажет: «Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет», — сказал министр экономического развития.

По словам Решетникова, власти рассматривают два варианта привлечения бизнеса в инвестиции. Один из них — стимулирование вложений через льготы и послабления для инвесторов, второй — увеличить налоговые ставки для отказавшихся идти курсом инвестиций. Правительство склоняется ко второму варианту, заявил министр.