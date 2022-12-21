Деньги 21 декабря 2022, 05:41 Бизнесмен Еремин дал советы начинающим инвесторам Бизнесмен Еремин посоветовал учитывать риск при инвестициях

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Вкладывая куда-либо деньги, важно осознавать риски. Таким мнением поделился бизнесмен Сергей Еремин. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам Еремина, перед вложением денег важно проконсультироваться со специалистом или самостоятельно проанализировать рынок. Эксперт предложил обратить внимание на российские активы, такие как нефть, газ и золото. На данный момент они являются самыми надежными.

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«Эти инструменты имеют понятный характер движения и диапазон и позволяют с помощью тех плеч, которые предоставляет Московская биржа, зарабатывать прилично», — отметил он.

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