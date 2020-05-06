    06 мая 2020, 02:14

    Бизнес выйдет из кризиса через год или два

    Кирилл Фролов

    Если ограничения из-за коронавируса снимут в середине июня, то 80% российских компаний смогут восстановить свой бизнес в течение года. Остальным понадобится более двух лет. Об этом «Известиям» рассказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.
    Бизнес выйдет из кризиса через год или два

    По оценкам центра, 14% фирм наладят процессы за месяц после снятия ограничений. Через три-шесть месяцев на ноги встанет половина бизнеса.

    При этом, считают в организации, половина компаний пойдет на снижение зарплат, 43% будут сокращать сотрудников, 45% фирм столкнутся с оттоком клиентов и столько же — с повышением закупочных цен.

    В свою очередь, в Торгово-промышленной палате отмечают, что 80% компаний сейчас не работают в нормальном режиме. Вице-президент палаты Дмитрий Курочкин заявил, что большинству производств приходится искать новые рынки и новых поставщиков.

    «В этом смысле вернуться к прежнему состоянию уже не получится», — считает эксперт.

    Ранее бывший вице-премьер, ныне глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович предсказал пик экономического кризиса в России в июне–июле 2020 года.