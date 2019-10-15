Бизнес в один клик: куда приводят технологии

На днях в Сочи прошел форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 и в числе главных тем — возможности цифровых сервисов для предпринимателей. Мы выяснили, как сегодня цифра поддерживает малый бизнес и помогает оставаться на плаву крупным компаниям.

Быстрые онлайн-расчеты, виртуальные карты, экосистемы для сделок без риска — для многих компаний эти и другие сервисы уже стали нормой. Но не каждый бизнес идет в ногу со временем, и часто, сам от этого страдает. Почему же в деле так важны технологии и чем банк-партнер может помочь предпринимателю? Мы отправились в Сочи и узнали об этом у руководителя блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Дениса Осина.

— В последние годы сокращается количество предприятий малого бизнеса. Кто не выживает на рынке? Связано ли это с технологической отсталостью и невозможностью или нежеланием идти в ногу со временем?

Все, на самом деле, очень просто. Государство, Финмониторинг, налоговая проводят большую работу по обелению бизнеса в России. И малый бизнес, в связи со своей многочисленностью, становится первым в череде этого разбирательства. И за последнее время значительно сократилось количество компаний, которые проводят теневые операции и по обналичиванию, и по выводу средств, это с одной стороны. С другой, компании, которые только открылись и начали вести свою деятельность, не до конца понимают правила игры на этом рынке и какие существуют требования.

— Как технологии меняют среду для ведения бизнеса? В чем они помогают, а в чем, наоборот, только приводят к новым расходам и рискам?

Малый бизнес находится на острие диджитал-процесса всей экономики. И это, в первую очередь, связано с тем, что малый бизнес — это самая подвижная, самая яркая сфера деятельности предпринимательства. И главный критерий для этих клиентов— это экономия времени, понятность и прозрачность процессов. Поэтому предприниматели ждут от банков решений, которые позволят экономить время и эффективно решать возникающие в бизнесе задачи. И банки в этом смысле сейчас делают многое.

Источник фото: телеканал «360»

— Сейчас модная тема — экосистемы и маркетплейсы. Насколько это все востребовано и доступно для малого бизнеса? Как малому бизнесу их использовать, чтобы привлечь новых клиентов, нарастить продажи и прибыль?

В 2010 году мы первые, кто подумал о том, что малому бизнесу кроме расчетного счета, который можно получить в любом банке, можно предложить что-то другое, что-то дополнительное. Почти 10 лет назад мы запустили «Клуб клиентов Альфа-Банка» — это большая площадка, на которой клиенты получают огромный перечень сервисов.

Из самых ярких я могу назвать сертификаты от «Яндекса» по продвижению рекламы компании в «Яндекс.Директе». Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, малый бизнес не всегда знает, что очень просто провести первую свою рекламную кампанию и предложить сервисы и услуги своим потребителям, что это сделать можно в три клика.

Дальше мы сделали сервис по юридической поддержке клиентов в городах. Кажется, что маленьких обижать кому-то проще, но юридические службы находятся на защите предпринимателей, и дальше — больше. Самые важные элементы нашей текущей программы — это дисконтная программа от крупных компаний Альфа-Банка, которые дают предложения мелким компаниям малого бизнеса.

Еще это наши знаменитые «Альфа-Бизнес форумы», с которыми мы проехали по стране уже несколько раз, где в больших залах мы собирали тысячи предпринимателей в городах и совершенно бесплатно рассказывали про то, что важно нашим клиентам: как мотивировать сотрудников предприятия малого бизнеса, как увеличить продажи, как развивать свой сервис в интернете.

Источник фото: телеканал «360»

— Банк сегодня — это уже не только финансовый партнер малого бизнеса, но еще и консультации, помощь в ведении бизнеса…

Мы действительно заинтересованы, чтобы малый бизнес развивался, выживал и имел возможность расти. Банк за годы существования накопил огромную экспертизу, мы изучаем потребности предпринимателей и понимаем, что еще недавно бухгалтерия — это был сложный процесс, который связан был с аутсорсинговым бухгалтером или с отдельным человеком в штатном расписании.

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Сейчас мы предоставляем услуги бухгалтерии для предпринимателей, которые используют 6% УСН, в автоматическом режиме. Наши клиенты понимают: мы соберем за них налоги, передадим платеж в налоговую инспекцию. И бухгалтерия — это только один из сервисов.

Совсем недавно мы запустили сервис проверки контрагентов. Работает очень просто. Мы видим, что предприниматель проводит на регулярной основе какое-то количество платежей в адрес своих контрагентов. Мы, изучая его историю транзакций, можем из перечня проверенных компаний, с которыми работаем достаточно большое время, предложить предпринимателю посмотреть на те или иные компании, которые подходят ему по бизнесу. И мы только за первый месяц, в августе запустив это предложение, помогли создать 300 пар компаний, которые нашли друг друга в этом сервисе. Каждый месяц количество таких пар новых контрагентов и связок растет, уже после августа мы увидели 100 таких предложений.

Источник фото: телеканал «360»

— Какие главные запросы и проблемы у клиентов малого бизнеса, по вашему опыту?

Они очень простые. Вы знаете, даже есть такая отличительная черта: чем больше компания, юридическое лицо, чем дольше оно живет на рынке, тем большее количество банковских сервисов компании требуется. Поэтому на первом этапе, когда компания только-только организуется, нужны очень простые решения.

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Первое: нужно зарегистрировать компанию. Сейчас Альфа-Банк предоставляет сервис, при котором молодой человек, только задумав стать предпринимателем, может получить через сервис «Альфа-Банка» весь перечень документов, чтобы зарегистрировать в налоговой свой бизнес. Второй шаг еще проще. Нужно зайти на сайт Альфа-Банка, внести свои данные и открыть расчетный счет, причем, даже если лениво предпринимателю заполнять какие-то данные, ему достаточно позвать нашего сотрудника, который приедет и поможет эти все данные заполнить.

Третье: простая вещь — это бизнес-карты как инструмент работы с выручкой. Потому что, как только начинается сервис продаж, появление первых клиентов, появляются наличные деньги, которые необходимо разместить на расчетный счет, чтобы со следующего дня ими платить. Так вот наша «Альфа бизнес-карта» позволяет клиенту в режиме 24 часа внести выручку через банкомат на свой расчетный счет, оплачивать этой картой свои затраты на административно-хозяйственную деятельность или закупки каких-то товаров и услуг.

И можете представить себе, что в этом месяце мы запустили новую программу для этой бизнес-карты, мы теперь на все бизнес-траты, бизнес-услуги, которые клиент по этой карте получил, возмещаем предпринимателям кешбэк. И кешбэк в большом размере, с самой большой выплатой среди банков. Кешбэк в сумме ежемесячно может достигать 15 тысяч рублей.