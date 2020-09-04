Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра
Как написал РБК, речь идет о правительственном законопроекте, запрещающем перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Претензии к документу, который уже принят в первом чтении, Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму. Против данной инициативы — комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.
Проект закона запрещает организациям, государственным органам и гражданам передавать данные ЕГРН третьим лицам. Для этих целей обычно используют сайты-двойники, там за деньги можно получить такую информацию.
Предприниматели считают, что поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» ударят по добросовестному бизнесу. Ведь он делает для клиентов сервисы и продукты, используя общедоступные данные госреестра.
В Росреестре же заявили, что «рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства». Принятие закона «позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях (обременениях)», отметили в ведомстве.