Бизнес раскритиковал идею запретить перепродажу данных из Росреестра

Бизнесу не понравилось предложение правительства запретить перепродавать информацию из госреестра недвижимости. Они полагают, что такое решение может уничтожить целую сферу услуг. Росреестр же считает перепродажу данных притеснением прав граждан.

Как написал РБК, речь идет о правительственном законопроекте, запрещающем перепродажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Претензии к документу, который уже принят в первом чтении, Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка направили в Госдуму. Против данной инициативы — комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

Проект закона запрещает организациям, государственным органам и гражданам передавать данные ЕГРН третьим лицам. Для этих целей обычно используют сайты-двойники, там за деньги можно получить такую информацию.

Предприниматели считают, что поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» ударят по добросовестному бизнесу. Ведь он делает для клиентов сервисы и продукты, используя общедоступные данные госреестра.

В Росреестре же заявили, что «рынок таких перепродаж нарушает права граждан и противоречит интересам государства». Принятие закона «позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, правообладателях, ограничениях (обременениях)», отметили в ведомстве.