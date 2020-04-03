Бизнес просит увеличить соцпособия для поддержки спроса на свои товары

Бизнесмены обратились к правительству с просьбой увеличить пособия безработным, многодетным и пенсионерам. Они считают, это поможет сохранить потребительский спрос на товары.

Как сообщают «Известия», речь идет о сумме около трех триллионов рублей. Из-за вынужденных ограничений работы многие продавцы могут ликвидировать свои организации. Чтобы этого не произошло, по мнению ассоциаций торговли, нужно дополнительно увеличить выплаты наименее защищенным группам граждан. К таким относятся пенсионеры, многодетные семьи с низким уровнем доходов, безработные и трудящиеся, у которых сократили зарплаты.

«Уже принятые решения о поддержке граждан обеспечат многим лишь выживание, но не позволят им стать активными потребителями», — объяснил председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 1 мая. В этот период не будут работать общепит, развлекательные заведения и все розничные магазины, кроме аптек, продуктов и зоомагазинов.

Ранее «360» рассказывал, как переживет экономика России нерабочий апрель.