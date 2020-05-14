Бизнес попросил перейти на личную поддержку каждого во время коронавируса

Необходимо отказаться от отраслевого принципа в пользу сервисной модели в вопросе формирования мер поддержки малого и среднего бизнеса во время коронавируса. Только так правительственные меры поддержки коснутся каждого бизнесмена, который вправе получить помощь.

Об этом говорится в письмах, которые председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов планирует направить 14 мая премьер-министру Михаилу Мишустину и помощнику президента России Максиму Орешкину, сообщила «Парламентская газета».

В этом случае снижение валовой выручки или прибыли стоит применять как основной признак для оказания помощи.

Кроме того, в письмах предлагается внести деятельность в области фотографии в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В одних только Москве и Санкт-Петербурге работают около восьми тысяч фотографов-профессионалов. Если оставить эту отрасль без внимания, организации могут обанкротиться либо представители этой профессии станут распродавать технику.

Помимо этого угроза нависла над полиграфическими предприятиями, которые оказались на грани выживания, отметил сенатор. Это связано с резким падением спроса по всему спектру производства, в том числе, в печатных СМИ и книгоиздании. Представители предприятий лесного бизнеса, типографий некоммерческих организаций также просят включить их деятельность в перечень пострадавших.