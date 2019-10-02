Бизнес под контролем. Подмосковным предпринимателям помогут решить юридические проблемы

На встречах для подмосковных бизнесменов теперь будет бывать и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев. Это необходимо для решения острых проблем, которые волнуют бизнес. Очередная такая встреча прошла в Павловском Посаде.

Зинаида Тимофеева руководит компанией по производству бытовой химии. Выпускают жидкости, необходимые любой хозяйке: от стиральных порошков до средства для мытья посуды. Возглавляет фирму недавно. И от прежней администрации осталось проблемное недостроенное здание, введение в строй которого она никак не могла согласовать. Устала обивать пороги разных министерств и ведомств. В итоге обратилась к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Подмосковье.

«Когда сталкиваешься с административным барьером, здесь может помочь только уполномоченный. Перепрыгнуть Минюст, Минстрой очень тяжело. И именно тот момент юридической помощи, оказанной нам институтом уполномоченного и Головнева (Владимир Головнев — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области — прим. ред.) лично, помог нам это сделать в очень короткие сроки. За три месяца», — отметила предприниматель Зинаида Тимофеева.

Проблем у бизнесменов, как всегда, много. Это и налоги, и многочисленные проверки, и огромные штрафы, которые накладывают на них надзорные органы. Часто все эти затраты не только сильно бьют по карману предпринимателей, но и вообще съедают всю прибыль.

«Конкретный пример: предприятия имеет годовой оборот 40-50 миллионов рублей. А для того чтобы ему установить противопожарное оборудование, нужно потратить шесть миллионов. Понятно, что у предприятия нет таких денег. То есть все равно какие-то вещи должны быть соразмерны с масштабами бизнеса. Поэтому сегодня этот вопрос мы также активно обсуждали», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Источник фото: телеканал «360»

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