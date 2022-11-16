Деньги 16 ноября 2022, 16:12 Бизнес-омбудсмен Титов заявил, что Россия и Куба хотят перейти на расчеты в рублях и криптовалюте

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Россия и Куба рассматривают вариант перехода на расчеты в рублях и криптовалюте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По данным сайта «Политика сегодня», страны находятся под санкциями, поэтому хотят уйти от долларового оборота. Титов отметил, что бизнес мобилен и это дает возможность разработать механизмы, которые будут соответствовать законам.

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«Рассматривается вопрос и о криптовалютах во взаиморасчетах, и о возможности платить через клиринговые схемы, частные схемы», — заключил омбусмен.

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