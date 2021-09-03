Бизнес-омбудсмен объяснил, что тормозит рост экономики РФ

Российская экономика не будет расти, если ЦБ продолжит поддерживать высокую ключевую ставку. Восстановительный рост после пандемии тоже может приостановиться, особенно при неустойчивых ценах на нефть.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью РИА «Новости» назвал экономический рост в РФ задушенным.

«Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост (экономический — приме. ред.) умирает», — отметил бизнес-омбудсмен.

В России, добавил Титов, пока наблюдается восстановительный рост после пандемии. Дальше он может не продлиться.

«Особенно если цена на нефть будет неустойчива», — сказал он.

Негативное влияние на деловой климат России, по словам бизнес-омбудсмена, оказывает фискальная нагрузка на бизнес. Титов указал на высокие налоги и такие же цены на электроэнергию для российских предприятий — выше американских показателей. В придачу к этому всегда высокими остаются ставки по кредитам.

«Снижение налогов приводит к увеличению доходов бюджета. Бизнес пережат, люди пережаты налогами», — заявил бизнес-омбудсмен.

В России, по имеющимся данным, в нелегальном секторе заняты до 20 миллионов человек, которые тем или иным образом получают черные зарплаты.