Деньги 27 декабря 2022, 09:33 Бизнес обяжут подключаться к электросетям через посредников «Коммерсант»: Минэнерго запретит бизнесу прямое подключение к магистральным электросетям Unsplash

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Через год российские предприятия могут обязать подключаться к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании не напрямую, как сейчас, а через сетевые компании. Это повысит тарифы в несколько раз, предупредил «Коммерсант».

Такой законопроект разработало Минэнерго. Оно предложило с 1 января 2024 года изменить порядок подключения бизнеса к магистральным электросетям — делать это через системообразующие территориальные сетевые организации. В каждом регионе на базе самой крупной частной ТСО создадут одну основную и обяжут перезаключить с ней договор.

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Автор статьи заявил, что тарифы ФСК в разы ниже платы за услуги ТСО, потому предприятия понесут новые расходы. Сообщество потребителей энергии обвинило авторов законопроекта в создании сетевой монополии и попытке необоснованно нажиться на предприятиях, ведь сети не понесут дополнительных расходов. Специалисты предупредили, что идея Минэнерго ударит по инвестициям в энергоемкие проекты и сдержит импортозамещение.

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Доцент Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим предположил, что таким способом министерство решило избавиться от опосредованного присоединения конечных потребителей к сетям ФСК. Плата повысится для тех, кто сейчас питается не напрямую, а через сети другого прямого потребителя.