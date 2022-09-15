Гендиректора платформы «ЗаБизнес.РФ» предложили назначить новым бизнес-омбудсменом | 360°

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Viber Гендиректора платформы «ЗаБизнес.РФ» предложили назначить новым бизнес-омбудсменом Бизнес-объединения выдвинули Элину Сидоренко на пост нового бизнес-омбудсмена России РИА «Новости»

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Ведущие объединения предпринимателей выдвинули на пост бизнес-омбудсмена гендиректора платформы «ЗаБизнес.РФ» Элину Сидоренко. Полномочия Бориса Титова истекли в июне, сообщил РБК.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил письмо руководителю президентской администрации Антону Вайно, в котором от имени коллег заявил о беспокойстве по поводу затягивания с назначением нового уполномоченного. Борис Титов не сможет и дальше быть бизнес-омбудсменом, потому что закон запретил одному и тому же человеку занимать этот пост больше двух сроков. Однако его полномочия истекли еще в июне, а нового уполномоченного так и не назначили.

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РСПП, Торгово-промышленная палата и «Опора России», будучи ведущими бизнес-объединениями, в апреле просили президента России поддержать кандидатуру главы платформы «ЗаБизнес.РФ» Элины Сидоренко. Сервис для обращений от предпринимателей запустили в 2019 году, его руководительница наладила работу с правоохранителями. Кроме того, она специализируется на уголовном праве, а это тоже важно в работе Уполномоченного по правам предпринимателей.

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Александр Шохин перечислил еще несколько кандидатов, имена которых назвали СМИ, но не поддержали предприниматели. Например, бизнес-омбудсмена по Москве Татьяну Минееву, замсекретаря Общественной палаты Александра Галушку, члена генсовета «Деловой России» Екатерину Авдееву, премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

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