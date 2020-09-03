Бизнес нашел альтернативу Кипру
Как сообщает газета «Известия», в крупнейшие аудиторские компании, уже поступают запросы на сопровождение по смене регистрации юрлица. Часть владельцев бизнеса подумывает о возвращении в Россию, другие планируют переезжать в менее привлекательные по налоговым условиям страны — Великобританию, Ирландию, Францию, Гонконг.
Эксперты отмечают, что зачастую Кипр используют российские бизнесмены, которые не проживают в России. Для них структурирование финансовых потоков через республику, по сути, потеряет свою привлекательность.
При этом самые крупные организации в большинстве своем не рассматривают смены регистрации. Многие из них уже не применяют пониженные льготы при распределении дивидендов, заявляя сквозной подход. Они ищут другие способы — такие как стать публичной компанией.
Управляющий партнер «Борениус Россия» Андрей Гусев рассказал, что массовых запросов на переезды пока нет. Многие лишь обмениваются мнениями и ждут дальнейших действий.
«Скакать из юрисдикции в юрисдикцию неконструктивно, поскольку никто не понимает, каким будет экономический и геополитический ландшафты через год», — отметил он.
На днях Россия и Кипр подписали соглашение о повышении налоговой ставки до 15%. Это позволит сократить отток российского капитала в офшоры и дополнит бюджет России 150 миллиардами в год.