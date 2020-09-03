Бизнес нашел альтернативу Кипру

Компании-резиденты Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов с российскими корнями, которых ждет повышение ставок на дивиденды, нашли куда выводить свои капиталы. Однако большинство заняли выжидательную позицию.

Как сообщает газета «Известия», в крупнейшие аудиторские компании, уже поступают запросы на сопровождение по смене регистрации юрлица. Часть владельцев бизнеса подумывает о возвращении в Россию, другие планируют переезжать в менее привлекательные по налоговым условиям страны — Великобританию, Ирландию, Францию, Гонконг.

Эксперты отмечают, что зачастую Кипр используют российские бизнесмены, которые не проживают в России. Для них структурирование финансовых потоков через республику, по сути, потеряет свою привлекательность.

При этом самые крупные организации в большинстве своем не рассматривают смены регистрации. Многие из них уже не применяют пониженные льготы при распределении дивидендов, заявляя сквозной подход. Они ищут другие способы — такие как стать публичной компанией.

Управляющий партнер «Борениус Россия» Андрей Гусев рассказал, что массовых запросов на переезды пока нет. Многие лишь обмениваются мнениями и ждут дальнейших действий.

«Скакать из юрисдикции в юрисдикцию неконструктивно, поскольку никто не понимает, каким будет экономический и геополитический ландшафты через год», — отметил он.

На днях Россия и Кипр подписали соглашение о повышении налоговой ставки до 15%. Это позволит сократить отток российского капитала в офшоры и дополнит бюджет России 150 миллиардами в год.