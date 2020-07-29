Бизнес Москвы начал переходить в серую зону

По его словам, «в любой кризисной ситуации происходит естественная чистка рынка от тех, кто менее эффективен». Наиболее эффективные, наоборот, «набирают новые силы».

«К сожалению, мы фиксируем и другую ситуацию: многие начинают уходить в серую зону», — отметил Ефимов.

Налоговая инспекция, добавил он, «это видит», и в ближайшее время власти будут на это реагировать.

Экономика в сфере торговли и услуг «вышла на прежние масштабы» — восстановилась до уровня, предшествовавшего пандемии, продолжил Ефимов.

«Посещаемость торговых центров еще не восстановилась до докризисного уровня, уровня прошлого года. На сегодняшний момент она ниже в среднем на 25-30%. Но при этом оборот непродовольственной торговли выше, чем в прошлом году», — заявил чиновник.

Выручка общепита, по словам Ефимова, сейчас на 10% выше, чем в первом квартале 2020 года.

В ходе майского опроса почти половина россиян допустили мысль об уходе от налогов в кризис.